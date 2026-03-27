Нацбанк Беларуси меняет проценты по кредитам и депозитам

Национальный банк Беларуси принял решение снизить на апрель 2026 года расчетные величины стандартного риска.
Это касается новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в рублях со сроком возврата от года до трех лет — с 14,34% до 14,14% годовых. Еще новых кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных, инвестиционных), — с 12,91% до 12,80% годовых. В этом ряду и новые кредиты, предоставленные физическим лицам (за исключением льготных), — с 18,49% до 18,26% годовых.
В Нацбанке также рассказали, что не изменились расчетные величины стандартного риска для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физлиц в рублях со сроком возврата более трех лет — 15,31% годовых. Не изменились они и для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных), — 11,80% годовых.
Тем временем глава Нацбанка Головченко сказал про резкие колебания курса доллара.
А еще витебские ковры продают даже по 1 рублю на распродаже в Минске до 29 марта.
Ранее мы писали, что цены на бензин и дизельное топливо вырастут в Беларуси 28 марта и 4 апреля.
Узнали, что Белстат назвал четыре города Беларуси, где выросло количество населения.
А еще мы писали, что в Минске сухая уборка улиц приостановлена и заменена поливом после жалоб горожан.