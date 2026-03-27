Пермские компании нашли во Вьетнаме новые ниши для экспорта

«Делегация посетила два ключевых города Вьетнама: Вунтгау — это нефтяная столица Республики и Хошимин — это финансовая столица», — сообщили в пресс-службе правительства края.
Один из пермских производителей погружного оборудования сотрудничает с «Вьетсовпетро» с 2020 года, поставляя установки для замещения действующих методов механизированной добычи. По итогам визита стороны договорились продолжить переговоры о расширении номенклатуры и объемов экспорта нефтепромыслового оборудования из Прикамья.
Помимо нефтегазового сектора, вьетнамский рынок уже осваивают пермские предприятия химической отрасли, экспортирующие удобрения и средства индивидуальной защиты. Новое направление — экспорт промышленных услуг: достигнуты предварительные договоренности о создании во Вьетнаме аттестационных центров для сварщиков.
Всего в рамках бизнес-миссии пермские компании провели более 30 встреч с потенциальными партнерами. На переговорах с руководством Торгово-промышленной палаты Вьетнама обсуждались меры поддержки бизнеса, вопросы локализации производств и расширения экспортно-импортных каналов.
Параллельно с переговорами о расширении промышленного экспорта делегация Пермского края проработала кадровую составляющую сотрудничества. В рамках бизнес-миссии во Вьетнам представители региона посетили два крупнейших профильных университета страны — Вьетнамский национальный университет и Ханойский университет науки и технологий.
Основным предметом переговоров стали совместные образовательные программы и научные разработки. Дмитрий Махонин сообщил, что в Пермском крае в 15 высших учебных заведениях обучается 5,4 тысячи иностранных студентов. Они представляют 61 страну мира и осваивают 120 различных специальностей. Помощь в адаптации этим студентам оказывают специалисты краевого Центра иностранных обучающихся.
Пермский политех, где уже обучаются граждане Вьетнама, видит перспективными направлениями сетевые программы по нефтегазовым технологиям, новым материалам, химическим производствам и управлению отходами. К сотрудничеству готов и Пермский классический университет, который сейчас формирует свои предложения.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что во время встречи вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудил с Дмитрием Махониным науку, образование, молодежную политику, спорт и туризм. Федеральный чиновник отметил, что регион активно участвует в нацпроекте «Молодежь и дети»: развивает кластеры «Профессионалитета», программы «Земский учитель», «Приоритет-2030», инженерную школу и поддерживает детей участников СВО.
