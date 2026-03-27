Раскрыт инструмент, который сегодня важнее диплома для карьеры

Рынок труда продолжает меняться. В новых условиях главным активом сотрудника становится личное имя, а не диплом. Бренд-маркетолог Юлия Новоселова рассказала, почему сегодня важно развивать собственный бренд. Об этом пишет RuNews24.ru.
«Главная валюта последних лет — это доверие. Там, где есть доверие, всегда будут продажи, высокая лояльность аудитории и лучшие карьерные предложения. Поверьте, личный бренд нужен не только блогерам или предпринимателям — это надежный фундамент профессиональной безопасности для обычных сотрудников», — подчеркнула эксперт.
По словам Новоселовой, сильный личный бренд делает специалиста заметным для работодателей. Компании сами приходят с предложениями, а сотрудник может выбирать интересные и выгодные вакансии. Кроме того, бренд позволяет создавать дополнительные источники дохода через консультации, обучение или менторство.
Эксперт посоветовала начинать с трех шагов. Следует определить свою суперсилу и целевую аудиторию, обновить резюме и профили в соцсетях, а также делиться практическими кейсами и экспертными комментариями. Главное правило 2026 года — рассказывайте о себе и своем опыте.
