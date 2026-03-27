Новак поручил Минэнерго подготовить проект о запрете экспорта бензина

Заместитель председателя правительства Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Решение было принято «с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка».
Новак отметил, что кризис на Ближнем Востоке вызывает «значительные колебания» цен на мировом рынке, при этом спрос на российские энергоресурсы остается высоким.
По данным Минэнерго, переработка нефти сохраняется на уровне марта 2025 года, что обеспечивает стабильные поставки. Отраслевые компании также подтвердили достаточные запасы бензина и дизеля, а также высокую загрузку НПЗ для покрытия внутреннего спроса.
Ранее Новак призвал в ближайшее время принять меры, чтобы не допустить роста цен на топливо на АЗС. По его словам, этим должны заняться энергокомпании, Минэнерго и правительство. Он подчеркнул, что необходимо срочно выработать механизмы для стабильного обеспечения внутреннего рынка и сдерживания цен.
Впервые меры были введены в конце июля 2025 года на фоне сообщений о нехватке бензина в ряде российских регионов и ценовых рекордов на это топливо на бирже. Сначала они распространялись только на трейдеров, нефтебазы и мелкие НПЗ — так называемую группу непроизводителей. Запрет на экспорт последовательно продлевался до конца февраля 2026-го, затем, в январе, его частично сняли.
Минэнерго, в свою очередь, еще в марте допустило возможность возврата запрета. Ведомство, однако, отметило, что этот вопрос не является острым.
