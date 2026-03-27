В России хотят запретить экспорт бензина с 1 апреля 2026 года

Ранее в кабмине призвали принять срочные меры для недопущения роста цен на АЗС.

Источник: Комсомольская правда

Кабмин на фоне мирового энергокризиса поручил Минэнерго подготовить проект запрета экспорта бензина из страны с 1 апреля текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ в мессенджере МАХ.

В публикации отметили, что вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Он отметил, что турбулентность на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, вызванная кризисом на Ближнем Востоке, приводит к значительным колебаниям цен.

По его словам. при этом позитивным фактором остается высокая востребованность российских энергоресурсов на внешних рынках.

«По итогам совещания Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 25 марта Новак заявил, что текущая динамика цен оказывает влияние не только на доходы энергетических компаний, но и создает риски для устойчивости внутреннего топливного рынка. В этой связи приоритетной задачей становится недопущение роста цен на автозаправочных станциях, подчеркнул вице-премьер.

Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше