Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решетников: закрытие Ормузского пролива спровоцирует рост мировой инфляции

По словам министра экономического развития, на фоне ситуации в Ближневосточном регионе логистические затраты в мировой экономике в целом существенно выросли.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Перекрытие Ормузского пролива на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке уже привело к существенному повышению логистических затрат во всем мире, и в конечном счете оно спровоцирует рост мировой инфляции, уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Ормузский пролив закрыт, корабли заперты, и вся эта ситуация так или иначе будет приводить к росту инфляции в мировой экономике», — обратил внимание глава министерства в комментарии Первому каналу.

Он подчеркнул, что на фоне ситуации в Ближневосточном регионе логистические затраты в мировой экономике в целом существенно выросли. Однако торговля в рамках коридора Север — Юг продолжается. «У нас в общем и целом торговля в первую очередь обслуживалась автомобильным транспортом, который шел и идет через Азербайджан», — пояснил Решетников.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 11 марта представитель «Хатам аль-Анбия», центрального штаба иранских ВС, заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
