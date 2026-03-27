Решетников: закрытие Ормузского пролива спровоцирует рост мировой инфляции

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Перекрытие Ормузского пролива на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке уже привело к существенному повышению логистических затрат во всем мире, и в конечном счете оно спровоцирует рост мировой инфляции, уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Ормузский пролив закрыт, корабли заперты, и вся эта ситуация так или иначе будет приводить к росту инфляции в мировой экономике», — обратил внимание глава министерства в комментарии Первому каналу.
Он подчеркнул, что на фоне ситуации в Ближневосточном регионе логистические затраты в мировой экономике в целом существенно выросли. Однако торговля в рамках коридора Север — Юг продолжается. «У нас в общем и целом торговля в первую очередь обслуживалась автомобильным транспортом, который шел и идет через Азербайджан», — пояснил Решетников.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 11 марта представитель «Хатам аль-Анбия», центрального штаба иранских ВС, заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам.