Трамп объявил режим ЧС для выплаты зарплат сотрудникам МВБ во время шатдауна

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил о чрезвычайной ситуации в связи с частичной приостановкой работы (шатдауном) Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, что позволит осуществить выплату зарплат его сотрудникам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
По словам американского президента, из-за «спровоцированного представителями Демократической партии шатдауна» зарплату не получают порядка 60 тыс. сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA), а порядка 500 сотрудников уволились. «В качестве президента США я принял решение, что эти обстоятельства представляют собой чрезвычайную ситуацию, угрожающую нашей национальной безопасности», — заявил Трамп.
«В связи с этим я поручаю министру внутренней безопасности в координации с главой Административно-бюджетного управления Белого дома использовать средства, имеющие прямое отношение к деятельности TSA, для выплаты компенсаций и льгот сотрудникам TSA, которые они бы получили, если бы не наступил спровоцированный демократами шатдаун», — заявил американский лидер.
Управление транспортной безопасности входит в состав МВБ, оно было создано в 2001 году после терактов 11 сентября и в числе прочего отвечает за обеспечение безопасности в аэропортах.
14 февраля МВБ частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Представители Демократической партии добиваются пересмотра законопроекта о выделении средств этому министерству в связи с тем, что ранее в ходе операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники силовых ведомств застрелили двух граждан США. По этой причине демократы планируют урезать бюджет входящей в его структуру службы ICE и внести коррективы в его работу.