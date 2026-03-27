Кабмин Болгарии выделил €100 млн на компенсацию затрат на топливо

Правительство страны в приоритетном порядке поможет транспортным компаниям и другим работающим в области автоперевозок и сельском хозяйстве фирмам.

СОФИЯ, 27 марта. /ТАСС/. Техническое правительство Болгарии объявило о готовности выплатить компенсации представителям бизнеса в связи с ростом цен из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр технического правительства Андрей Гюров.

«Еще в начале кризиса на Ближнем Востоке правительство предприняло быстрые меры, чтобы помочь гражданам с низкими доходами. К сожалению, кризис продолжает развиваться, и мы полагаем, что для его урегулирования и возвращения к нормальному состоянию потребуется время. Мы разработали пакет мер, которые дадут предсказуемость и спокойствие в работе различных секторов, чтобы избежать повышения цен и сохранить покупательную способность населения», — сообщил премьер.

Объявлено, что правительство в приоритетном порядке поможет транспортным компаниям и другим фирмам, работающим в области автоперевозок и сельском хозяйстве, также будет компенсирован рост цен на электроэнергию. Всего на поддержку бизнеса выделено €100 млн.

