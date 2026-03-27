Франция выделит €70 млн на компенсацию роста цен на топливо

Фермеры смогут рассчитывать на меры поддержки стоимостью €14 млн. В частности, с апреля будет отменен акциз на топливо для сельскохозяйственной техники, также 30 марта на встрече министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будет продвигаться приостановка действия налога CBAM (механизм трансграничной углеродной корректировки) на импортные удобрения. Еще €5 млн будет потрачено на снижение стоимости топлива в апреле для рыболовных судов.