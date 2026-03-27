Франция выделит €70 млн на компенсацию роста цен на топливо

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Франции подготовило ряд мер по смягчению последствий роста цен на топливо и выделит на эти цели до €70 млрд. Об этом сообщило министерство экономики и финансов республики.
«В свете сильной напряженности на международной арене цены на ископаемое топливо, нефтепродукты и сельскохозяйственное сырье значительно выросли. Учитывая сложившуюся ситуацию, правительство разрабатывает план немедленной поддержки наиболее пострадавших секторов экономики, общая стоимость которого в апреле 2026 года оценивается почти в 70 миллионов евро», — гласит коммюнике.
Уточняется, что €50 млн будет выделено малым и средним предприятиям в сфере автомобильных перевозок, «которые могут подтвердить наличие серьезных финансовых трудностей, связанных с кризисом». Единовременная выплата будет рассчитываться по соотношению €0,2 за литр топлива. Параллельно власти намерены продолжать курс на электрификацию парка частных и коммерческих машин «для снижения зависимости сектора от импортных энергоресурсов».
Фермеры смогут рассчитывать на меры поддержки стоимостью €14 млн. В частности, с апреля будет отменен акциз на топливо для сельскохозяйственной техники, также 30 марта на встрече министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будет продвигаться приостановка действия налога CBAM (механизм трансграничной углеродной корректировки) на импортные удобрения. Еще €5 млн будет потрачено на снижение стоимости топлива в апреле для рыболовных судов.
Кроме того, как сообщил на пресс-конференции министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр, после соответствующего объявления Международного энергетического агентства (МЭА) о направлении на рынки 400 млн баррелей нефти из экстренных запасов Франция подтвердила готовность высвободить до 14,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов. «К настоящему моменту 500 тыс. баррелей было высвобождено», — уточнил он.