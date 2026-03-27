Жителям одного из регионов России проиндексируют пенсии: кому повысят выплаты

Жителей Луганской Народной Республики ожидает повышение пенсий. Выплаты проиндексируют на 6,8% с 1 апреля. Повышение затронет 30 тысяч жителей. Так рассказали в отделении Соцфонда по ЛНР, транслирует ТАСС.
Как уточняется, после индексации пенсий вырастет выплата по уходу за пожилыми гражданами, достигшими возраста 80 лет. Кроме того, увеличат выплаты для инвалидов первой группы.
«Большинству пенсионеров социальная пенсия выплачивается по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Вместе с социальными будут проиндексированы выплаты за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ, пенсии участникам Великой Отечественной войны, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и нетрудоспособным членам их семей, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и нетрудоспособным членам их семей», — пояснили в Соцфонде.
С марта в России увеличили пенсии для ряда граждан. Прибавку получили россияне, которым исполнилось 80 лет в феврале 2026 года.