В Telegram нашли критическую уязвимость с возможностями доступа к перепискам

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Мессенджер Telegram оказался подвержен критической уязвимости с почти высочайшим уровнем по стандарту опасности, следует из базы проекта Zero Day Initiative. Эксперт из компании Positive Technologies сообщил ТАСС, что из-за бреши хакеры могут получить доступ к аккаунтам, и, соответственно, перепискам пользователей.
Брешь пока находится в разделе Upcoming — данные еще не полностью обнародованы. Исследователи пишут, что в день выявления связываются с пострадавшими, чтобы те приступили к исправлению. В случае с Telegram день выявления — это 26 марта, а подробности могут быть опубликованы после 24 июля 2026 года.
Уязвимость оценили в 9,8 из 10 баллов по общему стандарту оценки опасности. Хакеру для эксплуатации этой бреши не нужно взаимодействовать с пользователем, ее сложность низкая, уверен ведущий эксперт по управлению уязвимостями PT Expert Security Center в Positive Technologies Александр Леонов.
«Основываясь на векторе уязвимости, мы предполагаем, что один из возможных вариантов эксплуатации может заключаться в том, что атакующий пришлет жертве специально подготовленный зловредный медиафайл. У пользователя при просмотре этого файла, даже без клика на него, может на устройстве выполняться зловредный код», — сказал он ТАСС.
Теоретически, продолжил Леонов, хакеры могут получить полный контроль над мессенджером в результате эксплуатации недостатка. «Или иметь полный доступ к пользовательскому аккаунту, включая переписку», — счел он.
Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко, комментируя уже появившиеся в самом Telegram публикации о продаже этой уязвимости, счел, что «если не скам, то точно быстро закроют [уязвимость]». «Но если правда, то будет “веселье”. Короткое, но яркое», — написал он в своем Telegram-канале.