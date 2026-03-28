В ГД предложили ввести для учителей обязательную 13-ю зарплату

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Школьные педагоги должны обязательно получать годовые премии и адекватные доплаты за участие в проведении ОГЭ и ЕГЭ. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Обязательно [должна быть] 13-я зарплата. Обязательно нужно серьезные деньги платить за то, что педагоги принимают экзамены — все эти несчастные ЕГЭ, ОГЭ и так далее. Сегодня они получают копейки», — заявил Миронов.
Что касается ежемесячной зарплаты, то она у учителей, по мнению политика, должна составлять 200% от средней заработной платы в субъекте РФ, причем из них на оклад должно приходиться не менее 70%, потому что «премии, дополнительные выплаты — это все субъективно, зачастую зависит от руководителя, директора школы».
Также он напомнил о внесенном депутатами «Справедливой России» законопроекте об увеличении в полтора раза индивидуального пенсионного коэффициента (суммы накопленных работником пенсионных баллов) для учителей и медиков. «Это будет справедливо», — считает депутат.