Приморье вошло в топ-35 регионов по перспективам трудоустройства

Приморский край по итогам первого квартала 2026 года вошёл в число регионов с благоприятными условиями для трудоустройства. Аналитики hh.ru включили его в топ-35, отметив стабильные показатели рынка труда.
Согласно исследованию, регион занял 35-е место в общероссийском рейтинге, набрав 72,7 балла. На одну вакансию здесь приходится в среднем 6,9 резюме, что свидетельствует о сбалансированной конкуренции среди соискателей. Уровень безработицы в крае остается низким — 1,6%, по данным Росстата.
Средняя предлагаемая заработная плата в Приморье достигла 86,9 тыс. рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет около 22,5 тыс. рублей, что почти в четыре раза ниже. Эксперты отмечают, что это создает относительно комфортные условия для трудоустройства.
Интересной особенностью стало то, что большинство жителей региона предпочитают искать работу на месте. Лишь 11,1% соискателей готовы рассматривать предложения о переезде. Это говорит о достаточном уровне локальных возможностей на рынке труда.
Среди регионов Дальневосточного федерального округа более высокие позиции заняли Амурская область и Забайкальский край. В общероссийском рейтинге лидируют Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Амурская область. Также в числе перспективных регионов оказались северные территории с высокими зарплатами.
Эксперты подчеркивают, что при составлении рейтинга учитывался комплекс факторов. В их числе — уровень доходов, безработица, соотношение зарплат и прожиточного минимума, а также настроения соискателей. По мнению аналитиков, рынок труда Приморья сохраняет устойчивость и потенциал для дальнейшего роста.
Одновременно Владивосток вошёл в число городов, куда россияне готовы переехать ради работы — его выбрали 14 процентов опрошенных.
Таковы данные исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».
Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Главные факторы при переезде — увеличение зарплаты и предоставление жилья.
Комфортный климат важен для 44 процентов, развитая инфраструктура — для 42.