Минтруд: семь регионов предлагают мигрантам зарплату в размере 200 тыс. рублей

Больше всего вакансий представлено в Красноярском крае и Магаданской области.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Семь регионов России предлагают трудовым мигрантам зарплату в размере 200 тыс. рублей. Больше всего вакансий представлено в Красноярском крае и Магаданской области. Это следует из данных Минтруда, которые изучил ТАСС.

«Уточненные сведения о рабочих местах, на которые предполагается привлечение иностранных работников в 2026 году в Красноярский край: инженер — 200 тыс. рублей, производитель работ (прораб) — 230 тыс. рублей, начальник склада — 230 тыс. рублей, начальник участка — 250 тыс. рублей», — следует из данных.

В Магаданской области трудовым мигрантам предлагают зарплату в размере 200 тыс. рублей на должности геолога, горнорабочего на геологических работах, электрогазосварщика и слесаря по обслуживанию буровых.

Главный геодезист в Амурской области также будет получать 200 тыс. рублей, директор департамента в Москве — 230 тыс. рублей, руководитель кружка в Татарстане — 220 тыс. рублей, вице-руководитель кружка в республике получит на 30 тыс. рублей больше.