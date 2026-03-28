HR-специалисты стали лидерами среди профессий с риском эмоционального выгорания

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. На первом месте в рейтинге профессий с наиболее высоким риском эмоционального выгорания оказались HR-специалисты, на втором — маркетологи и специалисты по коммуникациям, а на третьем — бухгалтеры и финансовые специалисты. Об этом свидетельствуют данные исследования проведенного аналитиками проекта «HR Lab. — лаборатория HR инновации» и платформы «Академия здоровья» для аналитического центра «Альфастрахование» (есть у ТАСС).
«По результатам опроса, 27% HR-специалистов сообщили о признаках эмоционального выгорания. На втором месте оказались маркетологи и специалисты по коммуникациям (24%), на третьем — бухгалтеры и финансовые специалисты (21%). Далее в рейтинге следуют IT-специалисты (19%) и аналитики и проектные менеджеры (18%)», — говорится в материалах.
Отмечается, что чаще всего о признаках выгорания сообщают сотрудники в возрасте 25−34 лет — 29%, среди работников 35−34 лет этот показатель составляет 24%, а среди сотрудников старше 45 лет — около 17%.
При этом эксперты выяснили, что признаки эмоционального выгорания чаще отмечают женщины (26%), тогда как среди мужчин о подобных симптомах сообщили 19% опрошенных.
Также опрос показал, что основными причинами выгорания становятся постоянный поток задач, необходимость быстро переключаться между проектами и большое количество коммуникаций — переписка, онлайн-встречи и рабочие чаты.
«Среди наиболее распространенных симптомов выгорания участники опроса назвали хроническую усталость (54%), снижение мотивации к работе (41%), раздражительность и эмоциональное истощение (38%), а также проблемы со сном (29%)», — говорится в материалах.
При этом эксперты выяснили, что многие продолжают работать, несмотря на ухудшение самочувствия. Так, по данным опроса, каждый второй сотрудник признался, что хотя бы раз выходил на работу, испытывая сильную усталость или признаки выгорания, а около трети респондентов задумывались о смене работы именно из-за эмоционального истощения.
«Сегодня выгорание все чаще фиксируется именно в офисных профессиях, где работа строится вокруг постоянной коммуникации и многозадачности. Сотрудники одновременно ведут несколько проектов, участвуют в онлайн-встречах, отвечают в рабочих чатах и находятся в режиме постоянной доступности. Такая цифровая перегруженность постепенно накапливает эмоциональную усталость. Особенно заметно это среди молодых специалистов, которые быстрее включаются в интенсивный рабочий ритм и чаще сталкиваются с высокими ожиданиями со стороны бизнеса», — отметила директор департамента маркетинга «Медицина» страховой компании «Альфастрахование» Алиса Безлюдова.
В опросе приняли участие 2 тыс. человек из различных регионов Российской Федерации.