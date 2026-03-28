В Приморье ввели сезонные ограничения для большегрузов

Как сообщили в краевом Минтрансе, весенний этап ограничений продлится до 24 апреля. На это время для грузового транспорта снижаются допустимые нагрузки на ось, поскольку в межсезонье дорожная инфраструктура особенно уязвима. Речь идёт прежде всего о предотвращении преждевременного разрушения асфальта на региональных трассах.
Для дорог, рассчитанных на нагрузку 10−11,5 тонны на ось, установлены новые нормативы. Так, для одиночной оси предел составит до 6 тонн, для двухосной тележки — до 5 тонн на ось, а для трёхосной — до 4 тонн. На трассах с проектной нагрузкой до 6 тонн на ось требования будут ещё строже.
В этом случае одиночная ось сможет выдерживать не более 5 тонн. Для двухосной тележки допустимая нагрузка составит до 4,5 тонны на ось, а для трёхосной — до 3,5 тонны. В Минтрансе подчёркивают, что такие меры носят временный характер и применяются ежегодно.
Отдельные ограничения будут действовать и летом — с 15 июня по 15 августа. Однако они будут вводиться только в дни, когда температура воздуха превысит +32 градуса. В жаркую погоду большегрузам разрешат движение исключительно в ночное время — с 21:00 до 09:00, чтобы избежать деформации размягчённого асфальта.
При этом под ограничения не подпадают пассажирский транспорт, спецтехника и машины экстренных служб. Исключение также сделано для перевозки продуктов, лекарств, топлива, почты и сельхозпродукции. Контроль за соблюдением весогабаритных норм в Приморье будут вести специалисты Ространснадзора, которые развернут передвижные пункты проверки.