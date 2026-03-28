В Омске ремонтникам самолетов не платили зарплату

Работникам задолжали более 593 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ремонтникам самолетов не платили заработную плату. Долг перед 13 работниками составил более 593 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, долги перед работниками образовались у ООО «Авиаремонтное предприятие “МОТОР”. Задержка зарплаты тянулась с января текущего года. По данному факту Омской транспортной прокуратурой руководству ООО было внесено представление о необходимости устранить нарушения трудовых прав работников.

В результате прокурорского вмешательства задолженность перед ремонтниками погашена в полном объеме. Как следует из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, долги перед рабочими у предприятия образовались не в первый раз — на ООО «Авиаремонтное предприятие “МОТОР” заведено административное дело по статье “Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, совершенная повторно”.