В Омске ремонтникам самолетов не платили зарплату

В результате прокурорского вмешательства задолженность перед ремонтниками погашена в полном объеме. Как следует из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, долги перед рабочими у предприятия образовались не в первый раз — на ООО «Авиаремонтное предприятие “МОТОР” заведено административное дело по статье “Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, совершенная повторно”.