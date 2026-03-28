«Русский стандарт»: большинство россиян покупают автомобили на накопления

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Большинство автомобилистов в России приобретали машину на свои сбережения. Второй по популярности способ покупки — автокредит. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «Русский стандарт», которые есть в распоряжении ТАСС.
«При покупке автомобиля большинство россиян предпочитают использовать собственные накопления. За такой подход проголосовали 56% респондентов. Получить недостающие средства для приобретения машины с помощью автокредита — второй по популярности способ решения. Такой вариант выбрали 25% автовладельцев. И оставшиеся 19% использовали кредит наличными для получения недостающих денег для покупки машины», — говорится в сообщении банка.
Согласно результатам опроса, наибольшее число респондентов (36%) пользуются услугами обычной автомастерской. Второе место разделили два ответа с равным количеством голосов — 26% у обращения к официальным дилерам и столько же отправляются к знакомому мастеру. Еще 12% автовладельцев ремонтируют машину своими силами.
Также выяснилось, что 66% водителей оплачивают бензин банковской картой, которая стала самым популярным платежным средством. Еще 21% используют разные, гибридные способы оплаты топлива, 9% платят за него онлайн и в приложении. Лишь 4% респондентов используют наличные для регулярной оплаты бензина.
В опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов из числа клиентов банка, а также участников групп в социальных сетях.