Депутат Чаплин рассказал о выплатах на сирот и опекаемых

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Семьям, принимающим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государством предусмотрен целый комплекс мер поддержки на федеральном и региональном уровне: речь идет о единовременном пособии, вознаграждении приемному родителю, а также выплатах на содержание детей. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).
При передаче ребенка в семью (независимо от формы устройства: усыновление, опека или приемная семья) выплачивается федеральное единовременное пособие, указал он. «С 1 февраля 2026 года после индексации на 5,6% его размер составляет 28 773 ₽ В ряде регионов к этой сумме добавляется своя выплата: например, в Кемеровской области при усыновлении ребенка после 1 января 2008 года можно получить дополнительно 50 тыс. руб.», — отметил депутат.
Кроме того, существуют ежемесячные выплаты на содержание ребенка: их размер устанавливается на региональном уровне. «Многие путают выплаты на содержание ребенка с вознаграждением приемному родителю. Это принципиально разные вещи. Вознаграждение — это, по сути, заработная плата приемного родителя, которая также устанавливается регионами. Приемные родители имеют право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ на каждого ребенка: на первого и второго — 1,4 тыс. и 2,8 тыс. руб., соответственно, на третьего и каждого последующего — 6 тыс. руб., а на ребенка-инвалида — 12 тыс. руб. Этот вычет уменьшает налогооблагаемую базу, позволяя экономить на уплате налогов», — пояснил Чаплин.
Помимо денежных выплат, приемные семьи пользуются широким спектром льгот: в большинстве регионов действует компенсация расходов на оплату ЖКУ, во многих субъектах опекаемые дети имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, рассказал он. «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатное двухразовое питание в школах, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний. Что касается льготного поступления в вузы, здесь действуют особые правила: дети-сироты имеют право на обучение на подготовительных отделениях бесплатно, а также на зачисление в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний», — перечислил парламентарий.
Размеры выплат и перечень льгот существенно различаются в зависимости от региона, подчеркнул он. «Федеральное законодательство устанавливает лишь минимальные гарантии, а субъекты федерации вправе их расширять и увеличивать. Индексация этих выплат происходит ежегодно: федеральные пособия увеличиваются с 1 февраля на уровень фактической инфляции прошлого года, региональные — в сроки, установленные местным законодательством, чаще всего с 1 января», — заключил Чаплин.