Эксперт Гриненко рассказала, где чаще есть неоплачиваемая сверхурочная работа

Речь идет о сферах образования, медицины и культуры, сообщила руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской Академии в Санкт-Петербурге.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Cверхурочная занятость, часто неоплачиваемая, наблюдается в социальных направлениях. Речь идет в том числе о сфере образования, медицины и культуры. Об этом сообщила ТАСС руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской Академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.

«В социальной сфере (социальные работники, педагоги, врачи, сфера искусства и развлечения, гостиницы, торговля, общественное питание) конкуренция за работников достаточно высока.. Но именно в этих сферах и “торжествует” сверхурочная занятость, часто неоплачиваемая», — сказала Гриненко.

Она также подчеркнула, что в последнее время активно развивается сфера обрабатывающей промышленности. Именно там проявляется тенденция на технологическое перевооружение, сокращение кадров старых профессий, а также трансформация рабочих мест, требующих использование цифровых технологий.