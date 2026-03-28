Авиабилеты в Стамбул на майские праздники подешевели на 50% за пять лет

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Цены на авиабилеты в Стамбул, самое популярное зарубежное направление на майские праздники среди россиян, снизились в 2026 году на 47% по сравнению с показателем за 2022 год. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомился ТАСС.
«На зарубежных направлениях динамика оказалась разнонаправленной. Стамбул подешевел на 47%, с 45,3 тыс. рублей до 24,1 тыс. рублей (на одного человека в одну сторону — прим. ТАСС), Ереван снизился на 8%, с 22,4 тыс. до 20,6 тыс. рублей. Однако новые азиатские направления демонстрируют высокие чеки: Токио — 89,2 тыс. рублей, Шанхай — 66,8 тыс. рублей, Нячанг — 57,2 тыс. рублей», — рассказали в компании.
Кроме того, перелет в Белград на майские праздники стоит 55,6 тыс. рублей в одну сторону, в Париж — в 54,1 тыс. рублей. Согласно исследованию, средняя стоимость перелета по внутренним направлениям выросла за пять лет в полтора-два раза. Санкт-Петербург подорожал с 4,9 тыс. рублей до 9,1 тыс. рублей, Сочи — с 5,7 тыс. до 14 тыс. рублей, Махачкала — с 7,7 тыс. до 16,3 тыс. рублей.
По данным компании, в 2026 году рейтинг самых популярных внутренних направлений на майские праздники возглавил Калининград с долей 25% и средним чеком на перелет 12,6 тыс. рублей на человека в одну сторону. В 2022—2024 годах Калининград не входил в тройку самых популярных направлений. Сочи в 2026 году занял второе место с долей 7% и чеком 14 тыс. рублей, Минеральные Воды — третье место (5%, 14,2 тыс. рублей) В топ-5 также вошли Махачкала и Санкт-Петербург, который в 2022—2025 годах занимал первое или второе место в рейтинге.
«Главный сдвиг произошел в зарубежной структуре. Стамбул сохранил лидерство с долей 9%, Анталья заняла 8%. Однако в топ-10 вошли совершенно новые направления, которых не было в предыдущие годы. Нячанг во Вьетнаме занял 6%, Даламан в Турции — 5%, Шанхай и Пекин — по 5% и 4% соответственно, Токио — 4%, Белград — 4%, Париж — 3%. Суммарная доля азиатских направлений составила 19%, что уже выше доли Турции в 17%», — отметили в сервисе.