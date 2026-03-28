Объем инвестиций в волгоградские предприятия вырос до 400 млрд рублей

Объем инвестиций волгоградских предприятий и организаций в основной капитал за прошлый год увеличился на 9,3% и достиг почти 400 млрд рублей. Об этом говорится в мартовском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика». Регион входит в тройку лидеров в ЮФО по этому показателю.