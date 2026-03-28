В Иркутской области запускают новую волну добычи золота

IrkutskMedia, 28 марта. В Иркутской области губернатор Игорь Кобзев провёл рабочую встречу с руководством золотодобывающей компании «Высочайший», где стороны обсудили текущее взаимодействие и договорились о его расширении. Во встрече приняли участие председатель совета директоров АО «Высочайший» (GV Gold) Сергей Докучаев и генеральный директор компании Сергей Гостев. Основное внимание уделили развитию проектов на севере Иркутской области, где компания ведёт активную добычу и переработку сырья, сообщает пресс-служба облправительства.
Одним из ключевых объектов стал горно-обогатительный комбинат «Светловский» в Бодайбинском районе, где в сентябре прошлого года был произведён технологический запуск золотоизвлекательной фабрики. По данным компании, предприятие уже вышло на проектные показатели, и на сегодняшний день произведено более одной тонны золота.
Реализация проекта проходит при поддержке региональных властей. Между компанией, Минэкономразвития России и правительством Иркутской области заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое гарантирует стабильность условий ведения бизнеса и предусматривает компенсацию части затрат на инфраструктуру.
В рамках соглашения инвестированы средства в создание перерабатывающего комплекса, строительство вахтового поселка, а также вспомогательных зданий и сооружений. Дополнительно на площадке недавно был запущен крупный парк горной техники, что позволило повысить эффективность работ в карьере и увеличить объёмы производства.
На предприятии продолжается активный набор сотрудников: требуются водители и машинисты горной техники, мастера золотоизвлекательной фабрики. Параллельно организовано обучение по профильным и смежным специальностям. Компания также рассматривает участие в программе «Профессионалитет» для подготовки молодых кадров.
«Важно отметить, что “Высочайший” последовательно наращивает производство на нашей территории — запускает новые объекты, инвестирует в технику, планирует строительство следующего ГОКа. Это надежный подход: не краткосрочная выгода, а долгосрочное развитие с созданием рабочих мест и вкладом в экономику региона. Такие компании — опора для Иркутской области, и мы будем и дальше поддерживать их инициативы на благо наших жителей», — подчеркнул Губернатор Приангарья.
«Наши планы в Иркутской области простираются на многие годы вперед. Мы уже приступили к проектированию следующего крупного ГОКа “Красный” в Бодайбинском районе и параллельно проводим масштабную программу геологоразведки с целью планомерного наращивания минерально-сырьевой базы и обеспечения устойчивого будущего. Выражаем искреннюю благодарность губернатору и правительству Иркутской области за плодотворное сотрудничество в социально-экономической сфере и постоянную поддержку наших инициатив», — отметил Сергей Докучаев.
Отдельно Игорь Кобзев поблагодарил руководство компании за участие в ликвидации крупной коммунальной аварии в Бодайбо. Во время встречи стороны также обсудили дальнейшее участие предприятия в восстановительных работах.
Напомним, Иркутская область стала крупнейшим регионом по запасам золота в России. В Приангарье сосредоточено 3,494 тысячи тонн драгоценного металла. Ключевым объектом является месторождение Сухой Лог, запасы которого составляют почти 17% от общероссийских.