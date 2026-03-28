Россельхознадзор снял все ограничения на вывоз сырого молока в Свердловской области

Председатель Союза крестьянских хозяйств и потребительских кооперативов региона Андрей Аникьев рассказывал ЕАН, что переработчики на фоне карантина сбивают закупочную цену молока у фермерских хозяйств до 20 рублей, что почти в пять раз меньше, чем на полках в магазинах. В случае отказа аграриев предприятия угрожали разорвать с ними контракты. Из-за невозможности сбыть молоко некоторые аграрии демонстративно сливали молоко в землю. К настоящему времени ситуация стабилизировалась, ведется постепенное снятие карантинных ограничений.