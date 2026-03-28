Россельхознадзор снял все ограничения на вывоз сырого молока в Свердловской области

Ветеринарные врачи оперативно провели обязательную в подобных случаях двухэтапную вакцинацию скота. Во всех муниципалитетах региона они провели обязательную диагностику поголовья, исключив заболевания животных.
Открытие областных границ для вывоза молока-сырья в максимально короткие сроки стало возможным благодаря слаженной работе ветеринарных специалистов, сотрудников регионального МинАПК и Россельхознадзора.
Напомним, ограничения на вывоз молока-сырья за пределы региона были введены 11 февраля из-за выявления единичного случая пастереллеза. По поручению губернатора Дениса Паслера на период ограничений перерабатывающие предприятия Свердловской области увеличили прием сырья, а федеральные торговые сети — присутствие молочной продукции местных заводов на своих полках для стабилизации ситуации на молочном рынке.
Как сообщал ЕАН, в начале февраля среди свердловских ветеринаров появилась информация якобы о выявлении ящура в регионе. В некоторых муниципалитетах выпустили даже памятки о мерах профилактики этого заболевания.
Впоследствии свердловские власти выступили с опровержением этой информации. В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области заявили о выявленных случаях пастереллеза.
«В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области напомнили, что карантин введен только в одном муниципалитете с 11 февраля из-за выявления единичного случая пастереллеза. Новых карантинных ограничений в регионе с тех пор не вводили», — уточнили в департаменте информполитики региона.
Председатель Союза крестьянских хозяйств и потребительских кооперативов региона Андрей Аникьев рассказывал ЕАН, что переработчики на фоне карантина сбивают закупочную цену молока у фермерских хозяйств до 20 рублей, что почти в пять раз меньше, чем на полках в магазинах. В случае отказа аграриев предприятия угрожали разорвать с ними контракты. Из-за невозможности сбыть молоко некоторые аграрии демонстративно сливали молоко в землю. К настоящему времени ситуация стабилизировалась, ведется постепенное снятие карантинных ограничений.