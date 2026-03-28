КГК нашел 115 кг мяса неизвестного происхождения на предприятии под Минском

В ведомстве сообщили, что в Минской области была приостановлена работа мясоперерабатывающего предприятия. Сотрудники КГК обнаружили грубейшие нарушения. В частности, при производстве мясной продукции были нарушены условия хранения. Кроме того, использовалось ржавое оборудование для упаковки продукции, не соблюдались ветеринарно-санитарные правила, а также санитарно-эпидемиологические требования.