Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГК нашел 115 кг мяса неизвестного происхождения на предприятии под Минском

КГК приостановил работу мясоперерабатывающего предприятия под Минском.

Источник: телеграм-канал КГК Беларуси

Комитет государственного контроля нашел 115 килограммов мяса неизвестного происхождения на предприятии под Минском.

В ведомстве сообщили, что в Минской области была приостановлена работа мясоперерабатывающего предприятия. Сотрудники КГК обнаружили грубейшие нарушения. В частности, при производстве мясной продукции были нарушены условия хранения. Кроме того, использовалось ржавое оборудование для упаковки продукции, не соблюдались ветеринарно-санитарные правила, а также санитарно-эпидемиологические требования.

«Также в цеху обнаружено около 115 кг обезличенной мясной продукции и сырья для ее производства (неизвестного происхождения и сроков годности)», — заявили в КГК.

И обратили внимание, что продукция и сырье были утилизированы.

Кроме того, ряд сотрудников предприятия, которые были заняты в переработке мяса, своевременно не прошли гигиеническое обучение и медосмотры.

Комитет госконтроля Минской области выдал рекомендации, касающиеся устранения нарушений.

«Работа цеха и государственная регистрация данного объекта в Реестре переработчиков мясной продукции приостановлена», — отметили в ведомстве.