КГК нашел 115 кг мяса неизвестного происхождения на предприятии под Минском

Комитет государственного контроля нашел 115 килограммов мяса неизвестного происхождения на предприятии под Минском.
В ведомстве сообщили, что в Минской области была приостановлена работа мясоперерабатывающего предприятия. Сотрудники КГК обнаружили грубейшие нарушения. В частности, при производстве мясной продукции были нарушены условия хранения. Кроме того, использовалось ржавое оборудование для упаковки продукции, не соблюдались ветеринарно-санитарные правила, а также санитарно-эпидемиологические требования.
«Также в цеху обнаружено около 115 кг обезличенной мясной продукции и сырья для ее производства (неизвестного происхождения и сроков годности)», — заявили в КГК.
И обратили внимание, что продукция и сырье были утилизированы.
Кроме того, ряд сотрудников предприятия, которые были заняты в переработке мяса, своевременно не прошли гигиеническое обучение и медосмотры.
Комитет госконтроля Минской области выдал рекомендации, касающиеся устранения нарушений.
«Работа цеха и государственная регистрация данного объекта в Реестре переработчиков мясной продукции приостановлена», — отметили в ведомстве.