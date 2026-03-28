Дорогу в объезд Алушты планируют открыть в сентябре 2026 года

Строительство трассы в объезд Алушты ведется с опережением графика. Как сообщили в правительстве Крыма, работы завершены на 80%.
Открытие движения по объездной дороге в Алуште планируется на сентябрь текущего года. Это поможет уменьшить количество транзитного транспорта на улицах города.
Ранее, был открыт юго-восточный обход Симферополя. Он позволяет водителям доехать с трассы «Таврида» до южного побережья Крыма, избегая центра Симферополя, что сокращает время в пути примерно на полтора часа.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.