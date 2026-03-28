Эксперты заявили о риске нехватки лекарств в Британии из-за войны в Иране

При этом из-за закрытия Ормузского пролива судам приходится идти более длинным путем, что увеличивает расходы топлива в условиях роста цен на нефть и газ. Это приведет к подорожанию лекарств, подчеркнул генеральный секретарь группы Pharma.Aero Фрэнк Ван Гелдер. Он добавил, что на стоимости препаратов также скажется рост цен на продукты нефтехимии, такие как метанол и этилен, которые применяются в производстве фармацевтических ингредиентов, шприцев, флаконов, трубок, халатов и защитных очков.