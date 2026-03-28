Эксперты заявили о риске нехватки лекарств в Британии из-за войны в Иране

Как отмечает издание, дефицит может затронуть различные препараты, начиная от обезболивающих и заканчивая средствами для лечения рака. Причиной нехватки станут перебои в поставках сырья из-за закрытия Ормузского пролива.
«Конфликт в Персидском заливе привел к перекрытию Ормузского пролива, а Индия известна как аптека мира. Она производит множество непатентованных лекарств и активных фармацевтических ингредиентов. Учитывая геополитическую ситуацию, достать их становится все труднее и труднее», — пояснил директор по управлению рисками в цепочках поставок аналитической группы Moody’s Дэвид Уикс.
О рисе дефицита в случае, если конфликт заятнется, заявил также исполнительный директор компании Medicines UK Марк Сэмюэлс. Сейчас, по его словам, ситуация «не кризисная, но все равно серьезная». Он добавил, что медицинские дистрибьюторы и поставщики в стране обычно запасаются препаратами на шесть-восемь недель.
Как отмечает The Guardian, фармацевтическим компаниям пришлось перенаправлять свои поставки из-за введения ограничений в аэропортах Дубая, Дохи и Абу-Даби. Некоторые фирмы перешли на перевозки морским транспортом, что увеличивает время доставки.
При этом из-за закрытия Ормузского пролива судам приходится идти более длинным путем, что увеличивает расходы топлива в условиях роста цен на нефть и газ. Это приведет к подорожанию лекарств, подчеркнул генеральный секретарь группы Pharma.Aero Фрэнк Ван Гелдер. Он добавил, что на стоимости препаратов также скажется рост цен на продукты нефтехимии, такие как метанол и этилен, которые применяются в производстве фармацевтических ингредиентов, шприцев, флаконов, трубок, халатов и защитных очков.
Иран после начала операции США фактически закрыл Ормузский пролив, через который в обычное время ежедневно проходило около 15 млн барр. сырой нефти и 5 млн барр. нефтепродуктов. Это привело к резкому скачку цен как на сырую нефть, так и на продукты переработки.
