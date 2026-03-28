В Волгограде УФАС контролирует цены на продукты перед Пасхой

ФАС России обещает принять меры к тем участникам рынка, кто допустит необоснованное повышение цен на продукты перед Пасхой. В разных регионах России на контроль возьмут цены на яйца, масло, кондитерские изделия и другие продукты, которые пользуются повышенным спросом у покупателей накануне праздника. В Волгограде рост цен на яйца отмечается уже не первую неделю. Подорожала продукция от птицефабрик и в феврале по сравнению с январем, но, по данным экспертов Банка России, это вызвано небольшим снижением производства.