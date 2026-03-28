В Омске опять подорожал бензин

На заправках в Омской области выросли цены на топливо. Увеличилась стоимость каждого литра за топливо марок А-95, G-95 и дизель в сети АЗС «Газпромнефть», а также АИ-92, АИ-95 и дизель «Танеко» в сети «Татнефть».
По данным на 28 марта 2026 года, на АЗС «Газпромнефть» один литр топлива марки А-92 стоит чуть больше 60 рублей, А-95 — от 64 рублей 84 копеек до 65 рублей 29 копеек. Литр дизельного топлива обходится автовладельцам в 77 рублей.
В сети АЗС «Татнефть» топливо марки АИ-92 сегодня стоит около 60 рублей, АИ-95 — почти 65 рублей, дизельное топливо «Танеко» — 75 рублей 50 копеек.