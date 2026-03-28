Новая монета номиналом 50 рублей появится в Беларуси

В Беларуси в обращение с 14 апреля будет выпущена золотая слитковая (инвестиционная) монета «Славянка» номиналом 50 рублей. Тираж составит 5000 штук. Монета будет являться законным платежным средствам в стране. И ее обязаны принимать по нарицательной стоимости при всех видах платежей и без всяких ограничений.