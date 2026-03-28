Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тавде осужденные экс-силовики сошьют постельные принадлежности за 5 млн рублей

Источник: Комсомольская правда

В Тавде ИК-26 заключила несколько госконтрактов на изготовление постельных принадлежностей — подушек, одеял и матрасов — и рубашек для учреждений ФСИН. Общая сумма договоров составила 5,5 миллиона рублей. Заниматься пошивом будут осужденные экс-силовики.

— В колонии функционирует швейный участок, на которых трудоустроено 47 осужденных. Рубашки, одеяла, матрасы, подушки сошьют для ФСИН осужденные экс-силовики. Профессию портной осужденные получают в училище, которое расположено на территории учреждения, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Отмечается, что в ближайшие три месяца ИК-26 также изготовит другую продукцию и окажет услуги на сумму больше 11,5 миллиона рублей.

Напомним, что в Нижнем Тагиле осужденные занимаются пошивом спецодежды для сотрудников колоний Липецка, Луганска и Курганской области, а также для лесных пожарных. Сумма данных контрактов составила почти 26,5 миллиона рублей.