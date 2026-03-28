В волгоградский бизнес в 2025 году инвестировали 400 млрд

Объем инвестиций за год вырос на 9,3%

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в 2025 году вырос объем инвестиций в местный бизнес. О росте инвестиционной активности сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата. Объем инвестиций волгоградских предприятий достиг почти 400 миллиардов, это на 9,3% больше, чем годом ранее. Увеличиваются вложения в обрабатывающую отрасль, в сферу добычи полезных ископаемых, в развитие туризма.

Так, на деньги инвесторов на одном из предприятий региона наладили создание производства бромида натрия, еще одна компания нефтегазового сектора проводит модернизацию производства для увеличения объемов переработки. Много вложение в логистические центры торговых сетей и маркетплейсов, недавно открытые в Волгограде. Также, по данным Банка России, инвестиции направлены в создание туристического кластера на Сарпинском.

— Говоря о планах на нынешний год, предприятия Волгоградской области ожидают сдержанного роста инвестиций, отметили специалисты.