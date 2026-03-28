В волгоградский бизнес в 2025 году инвестировали 400 млрд

В Волгоградской области в 2025 году вырос объем инвестиций в местный бизнес. О росте инвестиционной активности сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата. Объем инвестиций волгоградских предприятий достиг почти 400 миллиардов, это на 9,3% больше, чем годом ранее. Увеличиваются вложения в обрабатывающую отрасль, в сферу добычи полезных ископаемых, в развитие туризма.