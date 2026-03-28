В России могут запретить экспорт бензина с 1 апреля: как это скажется на ценах на топливо в стране

Запрет на экспорт бензина для производителей
Минэнерго подготовит проект постановления о запрете экспорта бензина для производителей с 1 апреля 2026 года. Такое поручение отдал вице-премьер Александр Новак. Цель инициативы — стабилизировать цены на топливо и обеспечить приоритетное снабжение внутреннего рынка.
В настоящее время в России запрет на экспорт бензина распространяется исключительно на компании, которые не занимаются производством данного вида топлива. Ограничения для крупных нефтяных компаний были отменены в январе.
Как это отразится на ценах
Эксперты, опрошенные «Российской газетой», считают, что последствия запрета на экспорт будут предсказуемыми. «Биржевые котировки затормозят рост и даже, возможно, просядут», — пишет СМИ.
В розничной торговле рост цен остановится, однако значительного удешевления товаров не произойдет — динамика цен будет соответствовать уровню инфляции. Кроме того, следует учесть, что в конце лета и осенью темпы роста цен, как правило, превышают показатели весеннего периода.
Рост цен носит сугубо спекулятивный характер
По мнению руководителя практики по международному бизнесу и финансам, партнера компании «5Д Консалтинг» Михаила Никитина, в настоящее время рост стоимости бензина не связан с сезонным спросом, как это обычно бывает весной. Эксперт отметил, что сейчас давление на рынок идет не со стороны потребителей, а из-за ситуации на мировых биржах.
«Обычно весенний рост цен на АЗС объясняется сезонным спросом — посевная, дачники, старт автомобильного сезона. Сейчас же давление на рынок идет не от потребителя, а сверху — с мировых бирж», — пояснил Михаил Никитин MK.RU. Он считает, что текущий рост цен носит спекулятивный характер, и в этой ситуации «административный ответ здесь уместен».
Каким был рынок топлива накануне решений
По информации, полученной с Петербургской биржи, с начала 2026 года наблюдается рост биржевых цен на топливо в Российской Федерации. В среднем повышение составило около 20%. В частности, цена на бензин марки АИ-92 возросла с 54 673 до 66 940 рублей за тонну (увеличение на 22,43%), на АИ-95 — с 59 003 до 70 620 рублей за тонну (повышение на 19,68%), а стоимость летнего дизеля увеличилась с 54 552 до 64 453 рублей за тонну (рост на 17,15%).
Данные Росстата за 23 марта свидетельствуют о следующем повышении розничных цен: стоимость литра АИ-92 увеличилась на 2,8% и достигла 63,02 рубля, АИ-95 подорожал на 2,7% до 68,43 рубля за литр, а цена на дизельное топливо возросла на 1,8% и составила 77,6 рубля за литр.
С начала 2026 года произошло повышение ставки НДС и увеличение акцизов на топливо — примерно на 5%. В частности, акциз на бензин пятого класса вырос с 17 088 рублей до 17 959 рублей за тонну, а на дизельное топливо — с 12 120 рублей до 12 738 рублей за тонну.
Значительный рост цен на топливо наблюдался после того, как обострилась ситуация в Персидском заливе. Так, с марта стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась на 12,95%, АИ-95 — на 12,67%, летнего дизельного топлива — на 15,1%.
Согласно информации, предоставленной «НААНС-МЕДИА», на 27 марта 2026 года значение индекса экспортной альтернативы достигло уровня, близкого к 60 тысячам рублей за тонну. При этом средняя стоимость нефти в феврале 2026 года зафиксировалась на отметке 23 тысячи рублей за тонну.