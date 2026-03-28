В России могут запретить экспорт бензина с 1 апреля: как это скажется на ценах на топливо в стране

По информации, полученной с Петербургской биржи, с начала 2026 года наблюдается рост биржевых цен на топливо в Российской Федерации. В среднем повышение составило около 20%. В частности, цена на бензин марки АИ-92 возросла с 54 673 до 66 940 рублей за тонну (увеличение на 22,43%), на АИ-95 — с 59 003 до 70 620 рублей за тонну (повышение на 19,68%), а стоимость летнего дизеля увеличилась с 54 552 до 64 453 рублей за тонну (рост на 17,15%).