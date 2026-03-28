Госкомимущество сказало белорусам, как продать квартиру, находящуюся в залоге

В ведомстве отметили, что при продаже недвижимости, которая находится в залоге у банка, необходимо учитывать нюансы белорусского законодательства. И уточнили, что есть два основных пути — это полное погашение кредита или же продажа с согласия банка.
Самым надежным вариантом продажи квартиры, которую банк брал под залог, является погашение кредита. В Госкомитете заметили, что продавец закрывает долг. И после этого в Едином государственном реестре недвижимости регистрируется прекращение ипотеки.
Алгоритм будет следующим. Сначала нужно узнать сумму остатка долга в банка. Потом внести эти деньги (досрочно закрыть кредит), взять справку об исполнении обязательств и подать документы в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру для снятия обременения.
Кроме того, белорусы, у которых нет возможности досрочно погасить кредит, могут продать квартиру с согласия банка. В этом случае необходимо взять письменное разрешение банка на продажу залога. Затем следует заключить договор купли-продажи и обязательно сделать отметку, что недвижимость в залоге.
«Средства от покупателя направляются на погашение долга продавца перед банком», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, в Госкомимуществе назвали исключение. Речь идет про жилье, которое было построено с государственной поддержкой (льготные кредиты). В отношении него действуют дополнительные ограничения. Например, запрет на продажу в течение пяти лет после погашения кредита.
Раньше срока квартиру можно будет продать лишь в исключительных случаях. В их числе — переезд за границу, смерть собственника, улучшение жилищных условий, развод.
«Наиболее безопасный путь — полное погашение кредита и снятие ипотеки до подписания договора купли-продажи», — подчеркнули в ведомстве.
В том случае, если квартира была куплена с господдержкой, то белорусам в обязательном порядке рекомендуют сверить сроки и основания для продажи с администрацией района.