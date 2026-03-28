Более 80% международных перевозок пришлись на страны ШОС — КТЖ

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Казахстанская компания КТЖ приняла участие на VI встрече глав железных дорог ШОС в Бишкеке.

Источник: Sputnik.kz

Как заявил на мероприятии зампредседателя правления АО «НК “КТЖ” Марат Шакенов, в 2025 году объем международных перевозок составил 143 млн тонн, причем более 80% или 115,3 млн тонн пришлась на страны ШОС. Рост на 6% по сравнению с 2024 годом.

За первые два месяца 2026-го объем перевозок составил уже 19,8 млн тонн, что на 10% превышает тот же период 2025-го.

«Этот результат — итог слаженной совместной работы с железными дорогами Китая, России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате», — отметил Шакенов.

Что касается Казахстана, то по итогам 2025 года достигнут исторический максимум грузоперевозок. КТЖ перевез 320 млн тонн, что на 5,5% выше показателей 2024 года, сообщили в компании.

В завершение пленарного заседания в Бишкеке был подписан Протокол, закрепивший намерения сторон по дальнейшей интеграции логистических систем и развитию международных транспортных коридоров.

«Сотрудничество в рамках ШОС остается для Казахстана стратегическим вектором, способствующим укреплению роли республики как ключевого звена в системе глобальных логистических маршрутов», — подчеркнули в КТЖ.

