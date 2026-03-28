Под бетонным дождем: у вокзала в Волгограде рассыпается путепровод

Жители Волгограда просят власти обратить внимание на состояние путепровода на улице Комсомольской у железнодорожного вокзала. Его состояние горожане оценивают как катастрофическое.
«Под ним идет бетонный дождь прямо на головы прохожим — мост рассыпается на глазах, несущие конструкции в ужасном состоянии», — пишут они в местных пабликах.
Ремонт путепровода проходил десяток лет назад. В 2015 году его начала ООО «Аваль-Строй», однако не уложилась в сроки и в марте 2017-го работы продолжил уже другой подрядчик. К предыдущему власти обратились с претензией, требуя взыскать за сорванный контракт 2,8 млн рублей. Самого подрядчика занесли в «черный список».
Едва мост был сдан после ремонта, на его состояние пожаловался представитель реготделения ОНФ Армен Оганесян. Общественник заметил, что «все сделано криво и косо». А установленные экраны создали опасную для пешеходов ситуацию: мост стал «ловушкой», в которой асоциальные элементы могут «зажать и ограбить» любого человека.
Теперь же горожане видят другую опасность: куски бетона того и гляди рухнут кому-то на голову.
«Друзья, давайте придадим ситуации максимальную огласку, чтобы ответственные службы заметили аварийный объект, пока не случилось беды. Меры нужно принимать срочно», — призывают неравнодушные волгоградцы.
Ранее в мэрии Волгограда рассказали, какие дороги приведут в порядок в областном центре в ближайшее время.