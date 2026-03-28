Глеб Никитин и Александр Щелоков обсудили развитие Арзамаса

На встрече затронули туризм, меры поддержки бизнеса и помощь семьям.

Источник: Комсомольская правда

В Арзамасе прошла рабочая встреча Глеба Никитина с мэром Александром Щелоковым, на которой обсудили развитие города и поддержку предпринимателей. В центре внимания — организация движения в исторической части, чтобы сделать её удобной для туристов и бизнеса, а также субсидирование затрат для открытия новых точек общепита, сообщил губернатор Нижегородской области в своём телеграм-канале.

Как отмечается, предприниматели готовы вкладываться в обновление городской среды и экономики, поэтому рассчитывают на конкретные меры поддержки.

Отдельно рассмотрели программу переселения из аварийного жилья. Сейчас в городе строят дом на 90 квартир для её участников. Власти проверили ход работ и обсудили, как можно ускорить процесс.

Не обошли стороной и вопросы помощи участникам СВО и их семьям. На встрече разобрали конкретные обращения, подчеркнув, что за документами всегда стоят реальные судьбы. Мэру поручено подключиться к доработке действующих мер поддержки.