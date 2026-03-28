Глеб Никитин и Александр Щелоков обсудили развитие Арзамаса

В Арзамасе прошла рабочая встреча Глеба Никитина с мэром Александром Щелоковым, на которой обсудили развитие города и поддержку предпринимателей. В центре внимания — организация движения в исторической части, чтобы сделать её удобной для туристов и бизнеса, а также субсидирование затрат для открытия новых точек общепита, сообщил губернатор Нижегородской области в своём телеграм-канале.