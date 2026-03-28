Иран разрешил 20 судам под флагом Пакистана пройти через Ормузский пролив

Глава пакистанского МИД Исхак Дар сообщил, что через пролив ежедневно будет проходить по два судна республики.

ИСЛАМАБАД, 28 марта. /ТАСС/. Иран дал разрешение пройти через Ормузский пролив 20 судам под пакистанским флагом. Об этом написал министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в X.

«Я рад сообщить вам замечательную новость: правительство Ирана согласилось разрешить проход через Ормузский пролив еще 20 судам под пакистанским флагом. Ежедневно через пролив будут проходить два судна. Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Это предвестник мира, и он будет способствовать стабилизации в регионе. Это позитивное заявление знаменует собой важный шаг к миру и укрепит наши коллективные усилия в этом направлении. Диалог, дипломатия и подобные меры по укреплению доверия — единственный путь вперед», — написал он.

