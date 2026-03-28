Telegraph: конфликт в Иране приведет к кризису на рынке удобрений

Продолжение конфликта вокруг Ирана может спровоцировать серьёзные потрясения на мировом рынке удобрений, сообщает The Daily Telegraph. По оценкам экспертов, даже кратковременные перебои уже создают ощутимые риски, а затягивание противостояния способно привести к беспрецедентным последствиям для аграрного сектора.
Существенное влияние оказывает нарушение поставок ключевых компонентов, таких как аммиак, мочевина и сера, которые остаются ограниченными на протяжении почти месяца. На фоне военной активности США и Израиля против Ирана значительная доля мировой торговли азотными удобрениями оказалась под угрозой — речь идет почти о половине глобальных объемов, что усиливает нестабильность на рынке.
Ситуация усугубляется тем, что кризис совпал с началом посевных кампаний в странах Северного полушария, а также подготовкой к сельскохозяйственному сезону в Австралии. В результате сбои в поставках могут привести к росту цен и снижению урожайности, что делает происходящее одним из наиболее тревожных факторов для мировой продовольственной безопасности.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке достигла опасного уровня, выйдя за рамки того, что ещё недавно считалось «немыслимым».