Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 29 марта

Национальный банк установил курсы валют на 29 марта, воскресенье. В частности, в этот день курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в сравнении с курсами, действовавшими перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 29 марта, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9652 белорусского рубля, 1 евро — 3,4266 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6501 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 27 марта и субботу, 28 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись и в воскресенье, 29 марта.
