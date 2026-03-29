Эксперт Пантелеев: цена авиакеросина выросла вдвое из-за операции против Ирана

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока закрылось в первой половине дня 28 февраля. По настоящее время для полетов закрыто небо Ирана, Ирака, Бахрейна и Кувейта. Ограничения для гражданской авиации введены в Сирии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, периодически закрывается для гражданской авиации небо Израиля.