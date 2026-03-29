Эксперт Пантелеев: цена авиакеросина выросла вдвое из-за операции против Ирана

«По мере того, как боевые действия разрушали нефтегазовую инфраструктуру региона и наносили ущерб поставкам нефтепродуктов, мировой нефтяной рынок начал реагировать ростом котировок на сырую нефть. В свою очередь авиационный керосин начал прибавлять в цене с заметным опережением относительно нефтяных цен и за три недели цены на авиакеросин в ряде стран удвоились», — сказал Пантелеев.
Он отметил, что удорожание, соответственно, привело к повышению цен на авиаперелеты. «В тех же случаях, когда спрос на перевозки из-за роста цен начал обваливаться, авиакомпании приступили к пересмотру полетных программ, сокращая количество запланированных рейсов на единицы, а то и на десятки процентов», — заметил эксперт.
Особенностью глубокого кризиса, наступившего в авиационной отрасли из-за событий на Ближнем Востоке, Пантелеев назвал потенциальную опасность перерастания кризиса в глобальный, чреватого для мировой авиаиндустрии чередой банкротств. «И каждый день продолжения военной операции США и Израиля против Ирана повышает риск драматичного развития событий», — отметил он.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока закрылось в первой половине дня 28 февраля. По настоящее время для полетов закрыто небо Ирана, Ирака, Бахрейна и Кувейта. Ограничения для гражданской авиации введены в Сирии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, периодически закрывается для гражданской авиации небо Израиля.