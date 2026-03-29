Водителей предупредили о скором изменении стоимости ОСАГО

Эксперт Евгений Уфимцев в беседе с РИА Новости напомнил, что 1 апреля в России состоится ежегодный перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), который определяет стоимость полиса ОСАГО для каждого автомобилиста. Этот показатель меняется автоматически: для водителей, допустивших аварии, он увеличивается, а для тех, кто ездит без нарушений, — снижается.

Как пояснил Уфимцев, минимальное значение КБМ составляет 0,46. Он присваивается водителям, которые длительное время не были виновниками дорожно-транспортных происшествий. Максимальный коэффициент может достигать 3,92 — он назначается водителям с высокой аварийностью.

Для новичков, впервые оформляющих полис, действует базовый коэффициент 1,17. Если в договор вписано несколько водителей, применяется наибольший КБМ среди всех указанных лиц.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, сколько в среднем живут россияне.

