Средняя стоимость галлона бензина в США с начала конфликта в Иране выросла на $1

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Средняя розничная стоимость одного галлона (3,785 литра) бензина марки Regular (примерно соответствует АИ-92 в РФ) на заправках в Вашингтоне в течение месяца с начала военной операции США и Израиля против Ирана выросла примерно на $1. Такие оценки приводятся на сайте Американской автомобильной ассоциации.