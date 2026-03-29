Средняя стоимость галлона бензина в США с начала конфликта в Иране выросла на $1

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Средняя розничная стоимость одного галлона (3,785 литра) бензина марки Regular (примерно соответствует АИ-92 в РФ) на заправках в Вашингтоне в течение месяца с начала военной операции США и Израиля против Ирана выросла примерно на $1. Такие оценки приводятся на сайте Американской автомобильной ассоциации.
Согласно этим данным, 28 марта средняя стоимость бензина марки Regular в Вашингтоне достигла $4,138 за галлон. Месяц назад его цена составляла $3,106. Средняя стоимость бензина марки Regular на заправках на территории всех американских штатов 28 марта была на отметке $3,976, месяц назад — $2,982.
Кроме того, средняя стоимость бензина марки Premium (примерно соответствует АИ-95 или АИ-98 в РФ) в Вашингтоне 28 марта достигла $5,087. Месяц назад его цена составляла $4,119. Средняя стоимость бензина марки Premium на заправках на территории всех американских штатов 28 марта была на отметке $4,864, месяц назад — $3,857.
Согласно оценкам ассоциации, максимальная средняя розничная стоимость галлона бензина Regular в США была зафиксирована 13 июня 2022 года. Она тогда составляла $5,262.