Средняя стоимость галлона бензина в США выросла на $1

Средняя стоимость галлона бензина на заправках в Вашингтоне в течение месяца с начала операции США и Израиля против Ирана выросла примерно на $1.

Источник: Аргументы и факты

После начала военной операции США и Израиля против Ирана средняя розничная цена бензина в Вашингтоне заметно выросла. За месяц стоимость галлона марки Regular увеличилась примерно на один доллар, достигнув более $4, тогда как ранее она составляла чуть более $3.

По данным на 28 марта, средняя цена бензина Premium также поднялась и превысила $5 за галлон в столичном регионе, тогда как месяц назад галлон стоил около $4. Аналогичная тенденция наблюдается по всей территории США, где рост цен на обе марки топлива составил примерно по одному доллару за галлон.

Ассоциация отмечает, что нынешние цены остаются ниже рекордных уровней 13 июня 2022 года, когда стоимость галлона бензина Regular достигла $5,26, но продолжающееся удорожание топлива отражает влияние военной операции на глобальные поставки энергоресурсов и рынок США.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения американского лидера Дональда Трампа упал до самого низкого с момента его возвращения в Белый дом уровня, это произошло на фоне скачка цен на топливо и ударов по Ирану.

