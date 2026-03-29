С апреля в России пересчитают стоимость по ОСАГО: как изменится коэффициент бонус-малус

В России будет пересчитан коэффициент бонус-малус. Его повышение повлияет на стоимость полиса ОСАГО. Изменения ожидаются уже 1 апреля, оповестил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с РИА Новости.
Эксперт уточнил, что для аккуратных водителей стоимость ОСАГО будет снижена. Сейчас минимальное значение коэффициента составляет 0,46. Оно будет присвоено тем, кто не попадал в ДТП по своей вине. Максимальный коэффициент достигает 3,92.
«Коэффициент повысится, если в течение предыдущего периода, который начинается 1 апреля каждого года и длится по 31 марта следующего года, в автоматизированную систему страхования попадает информация о наличии страховой выплаты: чем больше страховых выплат, тем выше этот коэффициент», — пояснил Евгений Уфимцев.
