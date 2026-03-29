Россиянам назвали пять способов платить меньше за коммунальные услуги

Есть пять способов, которые помогут снизить платежи за коммунальные услуги. Подробнее о том, как сэкономить на ЖКУ, aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Во-первых, важно отслеживать не только суммы, но и объёмы потребления, сравнивать их не только с предыдущим месяцем, но и с предыдущими годами. Это является стартом в определении потенциальных возможностей управления объёмами потребления. Когда мы знаем, сколько мы потребляем, то мы имеем все возможности подумать о том, точно ли такие объёмы были объективно необходимы? Например, выключенная кнопкой и в то же время включенная в розетку техника продолжает потреблять электроэнергию», — отметил Балынин.
Также экономист призвал оплачивать квитанции вовремя, чтобы не допускать начисления пеней и приостановления оказания коммунальных услуг.
«Впоследствии за повторное подключение, как правило, взимают дополнительную плату. Соответственно, это дополнительный ущерб кошельку, который можно предотвратить, избегая просрочек по оплате», — добавил собеседник aif.ru.
Кроме того, Балынин посоветовал обращать на класс энергосбережения при покупке электрической техники. «Чем дальше от начала буква латинского алфавита, тем ниже класс. Соответственно, самый энергоэффективный класс маркируется буквой А. При этом чем больше знаков “+” указано рядом, тем он ещё выше, т.е. А+++ более энергоэффективен, чем А++», — уточнил он.
Также можно уменьшить расходы на оплату вывоза мусора при отсутствии дома более 5 календарных дней подряд.
«Следует отметить, что дни отъезда и приезда в днях отсутствия не учитываются. Для того, чтобы воспользоваться таким правом, необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию с приложением документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя в жилом помещении. Например, это могут быть билеты на поезд или самолёт», — пояснил экономист.
Например, если собственника не было дома в течение 10 дней в апреле 2026 года, а за месяц сумма к оплате за вывоз мусора равна 450 рублей, то можно оплатить 20 дней вместо 30. Тогда платеж составит 300 рублей, что на 33% ниже.
«В-пятых, в случае установки многотарифного счётчика на электроэнергию, её потребление будет тарифицироваться в зависимости от времени: в пиковые часы — утром и вечером — один кВт*ч стоит дороже, а в менее востребованное время — ночь и раннее утро — дешевле (в этот промежуток стоимость одного кВт*ч, как правило, в 2,5−3 раза меньше, чем в пиковое). Соответственно часть потребления можно перенести, например, на раннее утро», — подытожил Балынин.
