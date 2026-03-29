В ГД предложили выдавать студентам с детьми государственные микрозаймы под 0,01%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с предложением ввести государственные микрозаймы для студентов с детьми со ставкой 0,01% годовых. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Обращаюсь с предложением рассмотреть возможность запуска специального финансового инструмента — государственного микрозайма для студентов-родителей. Речь идет о формате быстрой адресной помощи “здесь и сейчас” для студентов, воспитывающих детей и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Средства могут направляться на покрытие срочных расходов: услуги няни, лекарства, транспорт, временное жилье или питание», — написал Чернышов.
По его словам, ключевыми параметрами такого инструмента могут стать льготная ставка на уровне 0,01% годовых, упрощенная процедура оформления, короткий срок рассмотрения заявки и небольшие суммы, предназначенные для решения разовых финансовых трудностей.
Парламентарий отметил, что сейчас студенты с детьми нередко вынуждены обращаться в микрофинансовые организации с высокими процентными ставками, что ведет к росту долговой нагрузки. Реализация предлагаемой инициативы, по его словам, позволит предотвратить выпадение студентов-родителей из образовательного процесса из-за временных финансовых проблем, включая болезнь ребенка или иные форс-мажорные обстоятельства.