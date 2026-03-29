Прокурор Омска выявил недостаток рабочих при строительстве инфекционной больницы

Прокуратура Омска взяла на контроль возведение нового медицинского объекта на улице Перелета. Городской прокурор Петр Щербина совместно с руководителем «Омскоблстройзаказчика» Андреем Бобровниковым провел проверку стройплощадки детского инфекционного стационара.
По итогам осмотра выяснилось, что готовность объекта составляет лишь 9%. Основная причина отставания кроется в недостаточном количестве рабочих на площадке. В связи с этим в марте 2026 года надзорное ведомство уже внесло представление подрядчику ООО «Русстрой». Заказчику также напомнили об обязанности осуществлять надлежащий контроль за ходом работ.
Строительство началось в 2023 году, изначально подрядчиком выступало Военно-строительное управление Минобороны РФ. Стоимость контракта оценивается в 6,3 миллиарда рублей, а завершение проекта запланировано на октябрь 2027 года. Прокуратура требует строгого соблюдения графика и устранения нарушений для недопущения дальнейших срывов и своевременного ввода больницы в эксплуатацию.