Муж Распутиной мог оформить фиктивное банкротство при разводе с бывшей женой

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Арбитражный управляющий пришел к выводу, что муж певицы Марии Распутиной Виктор Захаров мог оформить фиктивное банкротство во время спора о разделе имущества с предыдущей женой Еленой Захаровой. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«По результатам анализа финансового состояния должника Захарова В. Е. финансовый управляющий сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства должника, поскольку непосредственно в преддверии банкротства и при наличии судебного решения в пользу бывшей супруги должник произвел отчуждение всего своего ликвидного имущества», — сказано в документах.
Там отмечается, что речь идет о продаже трех автомобилей: Mercedes-Benz S500 4Matic, Rolls-Royce Phantom, Kia Sorento 2019 года выпуска. Сделки совершены 27, 28 декабря 2023 года. «По мнению финансового управляющего, сделки носят притворный характер, являются подозрительными и оспорены в деле о банкротстве», — сказано в материалах дела.
Ранее суд взыскал с Захарова в пользу бывшей жены денежную компенсацию в счет раздела земельных участков и жилого дома на сумму свыше 68 млн рублей. В 2024 году Захаров был признан банкротом.
Как ранее сообщила журналистам Распутина, она с 1998 года состоит в отношениях с Захаровым. В 1999 году они обвенчались, в 2000 году у них родилась дочь Мария, но официально брак зарегистрировали только в 2025 году. Все эти годы Захаров оставался официально женат на Елене Захаровой, с которой развелся лишь в 2023 году. После развода бывшая жена инициировала раздел имущества.