В Приморье выбрали место для строительства АЭС

Вероятным местом для строительства АЭС в Приморье «Росэнергоатом» назвал Уссурийск, а именно местность в 10 км от города у реки Раздольная. Сейчас там ведутся проектно-изыскательские работы.
Ранее в числе альтернативных вариантов для строительства атомной электростанции рассматривали Фокино и поселок Красный Яр.
Начать строительство станции мощностью 2 ГВт планируют в 2027 году, а сам запуск первого энергоблока намечен на 2033 год, второго — на 2035-й.
«Мне кажется, приморцы как раз и могут сказать: у нас будет строиться светлое будущее для края и макрорегиона в целом. АЭС в Приморском крае — это огромный скачок вперед и грандиозный проект», — отметила советник главы администрации Уссурийского ГО, почётный работник общего образования и заслуженный учитель Российской Федерации, почетный гражданин Уссурийска Галина Овсянникова.
АЭС обеспечит жителей края не только энергией, но и рабочими местами. Только для строительства станции необходимо до 9 тысяч человек и около 2 тысяч для поддержания непрерывной работы станции.